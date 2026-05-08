Caos Real, il comunicato sul caso Valverde-Tchouameni: ecco le sanzioni

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In seguito alla vicenda che ha coinvolto i calciatori del Real Madrid, Federico Valverde e Aurelien Tchouameni, per cui il centrocampista uruguaiano si è già espresso sui social, il club spagnolo ha aperto un caso, che è stato risolto con le scuse dei calciatori nei confronti di club, compagni, tifosi e staff, e una multa di 500.000 euro per entrambi i calciatori. Questo il comunicato dei Blancos: "Il Real Madrid CF comunica che, a seguito degli eventi che hanno portato all'avvio del procedimento disciplinare ieri nei confronti dei nostri giocatori Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, entrambi sono comparsi oggi dinanzi all'investigatore incaricato del caso.

Durante la loro apparizione, i giocatori hanno espresso il loro più profondo rimorso per l'accaduto e si sono scusati a vicenda. Inoltre, hanno esteso le loro scuse al club, ai compagni di squadra, allo staff tecnico e ai tifosi, e si sono entrambi resi disponibili al Real Madrid ad accettare qualsiasi sanzione il club ritenga opportuna. In queste circostanze, il Real Madrid ha deciso di imporre una sanzione pecuniaria di cinquecentomila euro a ciascun giocatore, concludendo così le relative procedure interne".