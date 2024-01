CANOVI, Vi spiego perché Ngonge può arrivare a Firenze

Fonte: Lady Radio

FirenzeViola.it

Il procuratore Dario Canovi ha commentato le mosse di mercato della Fiorentina: "Su Ngonge vi dico che il Verona ha necessità di vendere, ecco perché può essere un obiettivo reale per i viola. In generale sarà un mercato di vacche magre e potrebbero esserci tanti prestiti. Brekalo? Ha tanto mercato e a Firenze gioca poco. Decreto crescita? Considerando che la Federazione non si è opposta alla sua abolizione, i club adesso dovranno tornare a guardare ai settori giovanili".