Canovi: "Mercato viola interessante. Fagioli? Voleva andare via ma giusto cederlo"

Il noto procuratore e avvocato Dario Canovi è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà. Queste le sue parole sull'affare Fagioli: "Fagioli ha voluto andare via, alla Juve non aveva molte possibilità di giocare. Credo che la Juve abbia fatto bene a cederlo, perché un giovane che non utilizzi è uno spreco per lui e per la società. Sul mercato viola devo dire che è molto interessante. Ha però qualche carenza sugli esterni d'attacco. Mi sembra che i giovani presi siano molto interessanti".

Un bilancio del mercato?

"Il mercato migliore lo ha fatto il Como, non solo per quello che ha preso ma per i giovani presi. Il Milan ha fatto la collezione Panini, ha comprato giocatori come al solito, e non vuol dire fare una squadra. Voglio vedere come Conceicao metterà i tre attaccanti. per me non li metterà mai. Ha preso giocatori con pedigree, ma ad esempio Joao Felix cambia ogni anno squadra. E questo mi fa pensare. Un po' come Zaniolo. Ha fatto un buon mercato la Lazio, ma anche la Juventus, che ha preso quello che le serviva. Sicuramente il mercato più negativo lo ha fatto il Napoli. Non puoi non prendere un sostituto del georgiano. Devi prendere magari non uno del suo livello, ma uno che può almeno sostituirlo".