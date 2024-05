CANNAVARO, Lunedì summit decisivo con Pozzo: il punto

FirenzeViola.it

Il mercato degli allenatori si conferma in questa fase particolarmente dinamico. Per quanto riguarda l’Udinese - sottolinea il Corriere dello Sport - è in programma lunedì a Londra un incontro tra Fabio Cannavaro (accostato anche alla Fiorentina) e Gino Pozzo. Tra le parti c’era un accordo verbale su un rinnovo in caso di salvezza. Obiettivo, questo, raggiunto dall’allenatore campano proprio all’ultima giornata ai danni del Frosinone, che invece ragiona ad un futuro senza Eusebio Di Francesco. Il contratto dell’allenatore abruzzese si sarebbe rinnovato solo con la permanenza in A.

Tre le sicurezze, ci sono anche quelle che ha il Lecce rispetto al futuro di Luca Gotti. Con la salvezza del club giallorosso è infatti scattato il rinnovo automatico dell’allenatore per un altro anno quindi, per i salentini, il futuro dell’ex vice di Maurizio Sarri, nel mirino di alcune società italiane, non è assolutamente un tema o un pensiero. Serviva la salvezza per continuare a lavorare ancora insieme e così è nei programmi.