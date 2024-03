CAMPO DI MARTE, Bloccato tra Fiorentina e Renato Zero

FirenzeViola.it

Sarà una domenica sera non da poco per tutto il quartiere di Campo di Marte. Alle 20:45 è prevista infatti Fiorentina-Roma al Franchi, per la quale sono attesi 30mila spettatori. Mentre al Mandela Forum si terrà il concerto di Renato Zero, con 6500 fan. Come riporta il Corriere Fiorentino sulle sue pagine online, per chi arriva da fuori città, la raccomandazione è di parcheggiare nell’area di sosta della stazione di Rovezzano e da lì utilizzare il treno per raggiungere Campo di Marte. Al termine del concerto di Zero saranno predisposte delle navette gratuite.

Anche Palazzo Vecchio, ieri, nella figura dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti faceva sapere di trovare la concomitanza degli eventi inopportuna, pur sottolineando come le decisioni sulla programmazione esulino dalla competenza dell’amministrazione: "Non possiamo incidere sulle date del Mandela già stabilite da tempo e nemmeno sugli orari delle partite che vengono decisi di volta in volta dalla Federazione". Giorgetti garantisce comunque "controlli serrati dei vigili, che ore prima degli eventi dissuaderanno dalla sosta selvaggia, in funzione educativa, e poi sanzioneranno le auto parcheggiate male".