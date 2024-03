CAMOLESE, Spero di vedere finali tutte italiane. I viola...

FirenzeViola.it

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’allenatore Giancarlo Camolese.

In Europa League Milan-Roma e Atalanta-Liverpool. In Conference Fiorentina-Lech Poznan. Che sorteggio è stato?

“La speranza era di vedere finali tutte italiane. Una tra Milan e Roma la perderemo, ma una sarà in semifinale. Il Liverpool visto ultimamente mi fa pensare che all’Atalanta sia andata male. Ma Gasperini si batterà e per i Reds non sarà facile. Bene la Fiorentina, anche se tra virgolette, perché di sprovveduti in giro per il mondo non ce ne sono più”.