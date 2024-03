CALZONA, Juan Jesus? Ne vorrei 20 come lui

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni del network DAZN nel prepartita di Napoli-Atalanta, il tecnico dei partenopei Francesco Calzona ha parlato del caso Acerbi-Juan Jesus. Queste le sue parole: "Vincere ci darebbe un grande slancio, speriamo di vincere più partite possibili da qui alla fine. Juan Jesus? L'ho ritrovato bene. Non si discute la sua professionalità, vorrei averne venti come lui".

Formazione campana che, prima dell'inizio del match, si è inginocchiata, come spesso accade in Premier League, durante l'inno della Serie A in forma di protesta contro il razzismo. Niente fascia di capitano invece per Juan Jesus, come era stato paventato nelle scorse giornate.