CALZONA, Futuro? Abbiamo degli accordi ma non ci penso

Si parla molto di Vincenzo Italiano per la panchina del Napoli che verrà. Intanto, intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il successo per 2-4 in trasferta contro il Monza, il tecnico dei partenopei Francesco Calzona ha parlato anche del suo futuro: "Ho un contratto che scade a giugno, abbiamo degli accordi. Ho un contratto con la Federazione slovacca, è un matrimonio a tre. Do il massimo perché Napoli è la mia vita e voglio lasciare un bel ricordo. Ne parleremo più avanti, ma per il momento non ci penso".