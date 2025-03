Calvarese su Beltran: "Meritava il rosso in Fiorentina-Lecce. Ma primo giallo fiscale"

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha commentato attraverso il suo profilo Instagram la direzione di gara della partita di ieri tra Fiorentina e Lecce e in particolare l'oprato del fischietto Marinelli di Tivoli: per Calvarese manca un cartellino rosso per Lucas Beltran, che al 36' (e con un cartellino giallo sulle spalle) è entrato duro su Pierret, un intervento giudicato non da ammonizione dall'arbitro. Tuttavia, sottolinea Calvarese, il primo giallo era “fiscale”. Ecco il post dell'ex direttore di gara: