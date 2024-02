CALVARESE, No rigore su Nico? Contatto di Belotti lieve

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Attraverso i propri profili social, l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese ha analizzato due episodi riguardo la sfida tra Bologna e Fiorentina di mercoledì sera. Il primo riguarda il gol annullato a Riccardo Orsolini su punizione: "Episodio interessante durante Bologna-Fiorentina. Il raddoppio di Riccardo Orsolini viene annullato dopo On Field Review per un fuorigioco attivo di Posch. Il difensore rossoblù tenta di giocare il pallone che è vicino, avendo un chiaro impatto sulla capacità dell’avversario (il portiere) di fare una giocata. Infatti c'è un'OFR e non un'overrule: se Posch avesse toccato il pallone, non sarebbe stato necessario il consulto al monitor. Così invece la fattispecie è soggettiva. Giusto l'intervento del VAR e anche l'annullamento della rete".

Il secondo è quello del mancato rigore alla Fiorentina: "Non solo il gol annullato al Bologna: al Dall'Ara c'è un altro episodio arbitrale da analizzare - ha scritto Calvarese. Nico Gonzalez viene colpito in area di rigore da Posch: l'attaccante viola arriva prima sul pallone e poi subisce un colpo sullo scarpino, ma l'arbitro Chiffi fischia un fallo in attacco precedente. Il VAR supporta. Se l'irregolarità ravvisata da Chiffi è la trattenuta di Belotti, sembra davvero troppo lieve per essere fallo. E voi cosa ne pensate?".