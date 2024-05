CALVARESE, Fallo su gol di El Kaabi? Non si capisce

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato a 30° Minuto in onda su Italia 7 della finale e dell'arbitraggio: "L'atteggiamento è stato all'inglese, magari qualche cartellino in più poteva starci. Il rigore richiesto dai greci per il fallo di mano di Quarta secondo me non c'è, il braccio è veramente parallelo al corpo, a poca distanza da esso. Il mio voto per lui è 6".

Il gol di El Kaabi: "Il check è stato fatto per l'eventuale fuorigioco. In diretta ho pensato che fosse fallo, Milenkovic cade come se lo avesse subito. L'arbitro fa per fischiare ma lascia giocare e l'Olympiacos fa gol. Devo dire con grande onestà che non si capisce se sia fallo o meno dai replay televisivi, diamo il beneficio del dubbio".