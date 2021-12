CALCIO, Messi ad Aguero: "Fa male vederti smettere"

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, QUOTAZIONI DI KOKORIN DAL 1' IN RIALZO Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... Sono in netto rialzo le quotazioni di Aleksandr Kokorin titolare stasera contro il Benevento. L'attaccante russo, contrariamente a quanto filtrava alla vigilia, potrebbe partire dal 1' minuto al centro dell'attacco che si giocherà gli ottavi di finale... NOTIZIE DI FV VIDEO FV, IL BENEVENTO ARRIVA ALLO STADIO FRANCHI Quasi tutto pronto allo stadio Franchi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento: in attesa che la squadra viola raggiunga l'impianto di Campo di Marte, nel frattempo lo ha fatto la formazione di Fabio Caserta, attualmente terza in classifica... Quasi tutto pronto allo stadio Franchi per i sedicesimi di finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Benevento: in attesa che la squadra viola raggiunga l'impianto di Campo di Marte, nel frattempo lo ha fatto la formazione di Fabio Caserta, attualmente terza in classifica... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 dicembre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi