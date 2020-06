CALCIO, Il campionato di Serie A torna su Timvision

(ANSA) - ROMA, 12 GIU - Con il ritorno del campionato di calcio, Tim rinnova l'offerta di contenuti sportivi che consentirà ai clienti con connettività broadband e ultrabroadband di vedere sulla tv di casa tutta la Serie A, sport italiano e internazionale, oltre al catalogo completo di Timvision Plus. In particolare, i clienti Timvision potranno accedere al servizio Dazn e vedere tre partite per ogni turno della Serie A e gli highlights di tutte le partite. Inoltre, la serie B, la Liga, FA Cup, Nfl, Mlb, Ufc, Indycar, Nascar, MotoGp, Wrc, boxe e molto altro. Con Now Tv Sport potranno invece guardare in diretta la Serie A con sette partite per ogni turno, la Champions League, l'Europa League, la Premier League con 5 partite a turno, la Bundesliga con 3 partite a turno, la MotoGp, la Formula 1, il tennis internazionale e molto altro in Super HD. Infine con Timvision Plus sarà possibile vedere film in prima visione, serie tv e cartoni, seguire tutti i grandi eventi sportivi di Eurosport Player, le news di Sky con i canali Sky Uno, Sky Arte, Sky TG24 e Sky Sport 24. (ANSA).