Calcio, è morto a 84 anni lo storico allenatore Giovanni Galeone

(ANSA) - TRIESTE, 02 NOV - Giovanni Galeone è morto oggi all'ospedale di Udine dove era ricoverato. Malato da molto tempo, Galeone, 84 anni, aveva in passato allenato tra le altre squadre l'Udinese e il Pescara (ANSA).