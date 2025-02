Calcio, a Gian Piero Gasperini va il Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025

(ANSA) - ROMA, 12 FEB - E' Gian Piero Gasperini ad aggiudicarsi il Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025. Il vincitore del riconoscimento, promosso dall'US ACLI in collaborazione con la Federcalcio, è stato annunciato in conferenza stampa presso la sala Paolo Rossi della FIGC alla presenza del presidente federale, Gabriele Gravina, e del n.1 nazionale dell'US ACLI, Damiano Lembo. "Gasperini è da molti anni sinonimo di bel gioco e risultati, non facendo mai venire meno serietà del carattere, vocazione didattica e senso del gruppo. Tutte caratteristiche, queste, che lo accomunano ad Enzo Bearzot", la motivazione con la quale la giuria, coordinata da Piercarlo Presutti, capo della redazione sportiva dell'ANSA, ha nominato il tecnico nerazzurro "in modo plebiscitario".

"Ringrazio di cuore per questo prestigioso riconoscimento intitolato a un grande allenatore e a uno straordinario uomo di sport - le parole di Gasperini -. È un premio che sento di condividere con tutto il mio staff, ma anche evidentemente con i miei giocatori, con il mio Club e con Bergamo e i tifosi dell'Atalanta che hanno contribuito negli anni al raggiungimento di questi gratificanti riconoscimenti". La consegna del premio al tecnico dell'Atalanta avverrà il prossimo 24 marzo presso il Salone d'Onore del CONI. (ANSA).