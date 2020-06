CALCIATRICI DI A, In coro: "In campo tutte o nessuna"

(ANSA) - ROMA, 08 GIU - "O scendiamo tutte in campo o non ci scende nessuna". È netta la presa di posizione delle calciatrici di Serie A nel giorno in cui il Consiglio della Figc deciderà cosa fare col massimo campionato femminile, unico torneo dilettantistico ancora non interrotto definitivamente a causa dell'emergenza coronavirus. "Apprendiamo della proposta di terminare il campionato con una formula ridotta di play off e play out che coinvolgerebbero sei delle dodici squadre del nostro campionato - scrivono le giocatrici in una nota Aic -. Non la condividiamo: non vediamo come possa essere tutelato il merito sportivo con una modalità di gioco che a nostro avviso non garantirebbe la vera equità" (ANSA).