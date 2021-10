CALCAGNO, Capienza stadi? Condividere gioie con tifosi...

INDISCREZIONI DI FV VLAHOVIC, NON RINNOVA: L'INGAGGIO OFFERTO DA ACF Iniziano ad emergere con maggiore precisione i primi dettagli sulla rottura che si è consumata in queste ore sul fronte rinnovo di Dusan Vlahovic. A determinare il definitivo strappo, ovviamente, la discrepanza sulle cifre tra domanda e offerta dopo l’estenuante... Iniziano ad emergere con maggiore precisione i primi dettagli sulla rottura che si è consumata in queste ore sul fronte rinnovo di Dusan Vlahovic. A determinare il definitivo strappo, ovviamente, la discrepanza sulle cifre tra domanda e offerta dopo l’estenuante... NOTIZIE DI FV SONDAGGIO FV, ULTIME ORE: CHE FARE CON VLAHOVIC? La notizia del giorno in casa Fiorentina è ovviamente quella del mancato accordo tra il club e Vlahovic sul rinnovo del contratto. La redazione di FirenzeViola.it ha deciso di aprire un sondaggio per sapere l'opinione dei tifosi viola in merito. Cosa fareste con... La notizia del giorno in casa Fiorentina è ovviamente quella del mancato accordo tra il club e Vlahovic sul rinnovo del contratto. La redazione di FirenzeViola.it ha deciso di aprire un sondaggio per sapere l'opinione dei tifosi viola in merito. Cosa fareste con... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 08 ottobre 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi