CALAMAI, Italiano, scelte discutibili: abbia più coraggio

Nel corso del suo editoriale per TMW, Luca Calamai - volto e voce anche di RadioFirenzeViola - ha analizzato il momento della Fiorentina, alla luce del deludente pari in rimonta di ieri contro l'Empoli: "Generano sorpresa le scelte di Vincenzo Italiano. La Fiorentina vola in Coppa e scivola sempre più in basso in campionato. Contro l’Empoli il tecnico viola si è ostinato a proporre Amrabat regista (non è il suo mestiere), non ha avuto il coraggio di proporre in coppia gli attaccanti Jovic-Cabral reduci da una fantastica notte in Conference contro il Braga (ed è partito con quello sbagliato), si è dimenticato Castrovilli. E potremmo andare avanti che scelte a dir poco discutibili. E’ troppo chiedere a Italiano di avere più coraggio e di uscire da uno spartito che ormai gli avversari italiani hanno imparato a memoria?"