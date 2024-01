CAJUSTE, Risentimento ai flessori: salta la Fiorentina

FirenzeViola.it

Brutte notizie per il Napoli in vista della Supercoppa Italiana che si giocherà il 18 e 19 gennaio, le due semifinali, e il 22, la finalissima, a Riyad. La squadra di Mazzarri infatti dovrà fare a meno di Jens Cajuste,infortunatosi alla coscia nel corso della gara contro la Salernitana di questo pomeriggio. Per lo svedese, come riferisce Sky, si tratta di un risentimento muscolare al flessore che sicuramente lo terrà fuori per la trasferta in Arabi Saudita. Niente Fiorentina dunque e niente eventuale finale con Mazzarri che dovrà far fronte a una vera e propria emergenza.