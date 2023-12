CAIRO, Mercato Toro? Teniamoci stretti questi giocatori

FirenzeViola.it

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha commentato il successo per 1-0 ottenuto contro l’Empoli. Questo un estratto delle sue parole riportate da TMW all’uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino: “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni. Sanabria ha fatto un gol spettacolare, ma ho visto subito che Vlasic era in fuorigioco. Tonny è stato bravo anche con quel pallone magica per Bellanova, anche Ilic ha avuto un'occasione, si è creato parecchio e si poteva fare il 2-0. Nella ripresa siamo stati più in controllo, abbiamo fatto il terzo clean-sheet di fila e l’ottavo in campionato. Abbiamo avuto cinismo, è emersa maturità e compattezza”

La classifica è sempre più interessante

“Siamo alla sedicesima, c’è tanto tempo. E’ una squadra che ha maturità e compattezza, ora dobbiamo dare continuità. Sabato sarà molto importante".

A gennaio si può migliorare questo Toro?

“Dobbiamo essere contenti di questa squadra e tenercela stretta".

Linetty è in scadenza.

“Sta facendo bene, abbiamo un diritto di opzione con lui di un altro anno. E così anche con Vojvoda, Zima e altri. Linetty ha dato segnali di continuità e un paio d’anni fa aveva fatto anche bene da trequartista. E’ un ragazzo serio, come tutti i polacchi: noi abbiamo avuto Glik, è stato il nostro capitano, che ha fatto grandi cose e si è dimostrato serio come tutti i polacchi”