CAIRO, Il contratto di Juric? Non me ne frega nulla

(ANSA) - TORINO, 16 FEB - "Il contratto di Juric? Non me ne frega più un ca...o: abbiamo parlato, riparlato, ora basta e l'obiettivo è fare questo campionato": il presidente del Torino, Urbano Cairo, risponde così a una domanda sul futuro della panchina granata. "E' un argomento che non mi interessa più, si vive anche senza di lui - continua dall'antistadio dopo la vittoria per 2-0 sul Lecce - e ne abbiamo parlato anche troppo: chi ha preso Juric? Chi gli dà due milioni all'anno? Chi lo ha appoggiato quando era in difficoltà? Io. Ora otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo".

E sul successo contro i salentini: "Siamo tornati in campo con un'aggressività maggiore, abbiamo trovato il jolly con Bellanova che ha fatto un bel gol - conclude il patron granata - e adesso ci aspettano partite impegnative, dobbiamo essere al meglio per affrontarle". (ANSA).