CAGNI, Napoli, coi viola fondamentale il cambio modulo

FirenzeViola.it

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'allenatore Gigi Cagni ha parlato del Napoli: "Il cambio di modulo è stato determinante per la vittoria del Napoli in Supercoppa perché la Fiorentina giocava meglio, aveva il possesso ma non tirava mai in porta. Il Napoli si è messo nella condizione di non subire, potendo contare su calciatori che in attacco possono sempre segnare. In tal senso è stata una strategia perfetta".

Su Ngonge: "Ha buone qualità, io che ho giocato sempre sulle corsie esterne dico che ben vengano giocatori che operano sulle fasce con la tecnica. In tal senso dico che Kvaratskhelia deve continuare a giocare sulla banda laterale, tornando ad essere quello che dribbla".