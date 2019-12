CAGLIARI, Scoppia il caso Nandez: club in tribunale

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - Esplode il caso Nandez in casa Cagliari: il procuratore del giocatore e il club andranno in tribunale per definire una questione di spettanze reclamate dal rappresentante del giocatore. Tutto nasce dalla interpretazione dei complicati accordi che hanno riguardato il trasferimento del centrocampista in Sardegna. In ballo ci sarebbero circa 300mila euro. Il giocatore è regolarmente convocato per la partita con il Sassuolo, in programma domani nella Penisola. "Ma - ha detto l'allenatore del Cagliari Rolando Maran - ha rimediato una botta in allenamento e si stanno effettuando dei controlli". (ANSA).