CAGLIARI, Palomino, Mina e Viola verso il recupero

(ANSA) - CAGLIARI, 22 AGO - Corsa contro il tempo per i rossoblù del Cagliari per recuperare quattro giocatori per la gara di lunedì prossimo alla Domus contro il Como, la seconda consecutiva in casa. L'allenatore Davide Nicola osserva ad Assemini i progressi di Mina, Palomino, Viola e Zortea. I due difensori sudamericani e il trequartista calabrese dovrebbero aver già conquistato tre posti nella lista dei convocati. Per Zortea tempi più lunghi, difficile il suo impiego contro i lariani. Nicola sembra intenzionato a confermare la squadra che domenica scorsa ha esordito contro la Roma. Ma in mezzo ci sono le voci di mercato: Wieteska, in campo con i giallorossi, piace al Palermo.

Anche Lapadula, che contro la Roma ha giocato nel finale, sembra in partenza, destinazione Sassuolo in un'operazione che punta a portare in Sardegna il neroverde Thorstvedt. Ceduto al Modena Di Pardo con la formula del prestito con diritto di riscatto. In uscita anche Makoumbou, tra Sassuolo e due club francesi. Entusiasmo tra i tifosi rossoblu: per la sfida di lunedì: si va verso il tutto esaurito. (ANSA).