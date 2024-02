CAGLIARI, Giulini difende Ranieri: "Lui può aiutarci"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine della sconfitta in casa per mano della Lazio, quarta consecutiva in campionato, allenatore e giocatori del Cagliari preferiscono non parlare e ai microfoni di Dazn si presenta il presidente Tommaso Giulini: "Il mister ei ragazzi hanno preferito non parlare perché la delusione è fortissima. C’era la volontà di invertire il trend della stagione. è stata una botta pesante e il mister preferisce far concentrare il gruppo sulla prossima gara. Mi presto volentieri a metterci la faccia".

: “Lui è quello che più di chiunque altro ci può aiutare. Non è questione di riconoscenza, ma l’ambiente è convinto che il mister e il suo staff ci porteranno fuori da questa situazione. Nessuno come lui tiene a questa salvezza, non vuole terminare la sua carriera con un evento negativo. Paghiamo tanti errori individuali, gran parte di questa rosa è sotto le aspettative, tutti dovranno prendersi le loro responsabilità per venirne fuori”.

Su un possibile ritiro: “Ranieri mi ha solo detto che avrebbe voluto riprendere lunedì, poi ci penserà lui se farlo o meno. Non sono scelte che mi competono”