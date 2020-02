CAGLIARI, Caso Nandez: ancora rinvio in tribunale

(ANSA) - CAGLIARI, 14 FEB - Un altro rinvio per la definizione del caso Naithan Nandez al Cagliari. Pomo della discordia i diritti di immagine del giocatore uruguaiano nella società. Gli avvocati del club rossoblù e della Goal services Consulting si sono ritrovati nuovamente in tribunale a Cagliari per l'udienza slittata lo scorso 14 gennaio ma le parti sono uscite subito dall'aula: si rivedranno a marzo. Le trattative sono in corso ma sulla cifra non è ancora possibile stabilire nulla. Non è detto che si ritorni in aula, ma se le parti dovessero trovare l'accordo non sarebbe necessario ripresentarsi davanti al giudice. (ANSA).