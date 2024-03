CACACE, Dura l'anno scorso, Parisi giocava sempre bene

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Solo l'anno scorso ho avuto qualche problema, ma non con l'allenatore (Zanetti, ndr), solamente per il fatto di giocare poco", dice Liberato Cacace nell'intervista realizzata con Tuttomercatoweb.com, in cui l'esterno dell'Empoli ripercorre la sua carriera e l'approdo in azzurro, dove l'anno scorso era chiuso da Fabiano Parisi, ora alla Fiorentina: "Giocava sempre bene, non posso dire niente...".

Raccogliere il testimone da lui è una responsabilità in più?

"Dopo la prima stagione in carriera in cui non giocavo, mentalmente mi sono trovato un po' in difficoltà. Poi però ho capito la situazione e le cose sono migliorate".

Questa è la stagione dell'approdo in pianta stabile tra i titolari.

"Sono più libero. Quest'anno mi sento bene, gioco con continuità anche avendo cambiato allenatore".