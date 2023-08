CABRAL, Ieri esordio con il Benfica: 78' nel 2-0 all'Estrela

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Benfica ieri ha fatto esordire Arthur Cabral, arrivato qualche settimana fa dalla Fiorentina. 78 minuti in campo per l'attaccante brasiliano che non è riuscito a marcare il tabellino nel 2-0 all'Estrela Amadora del club il cui presidente è Rui Costa. Cabral ha preso anche un'ammonizione per fallo di gioco ad inizio secondo tempo.