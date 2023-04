C.ITALIA, Inter-Juventus 1-0: i nerazzurri sono in finale

Fonte: a cura di A.Gian.

94' - Finisce qui la partita! L'Inter ha battuto 1-0 la Juventus grazie al gol al 15' di Dimarco e ha staccato così il pass per la finale di Coppa Italia del 24 maggio, dove affronterà la vincente di Fiorentina-Cremonese.

90' - Assegnati 4' di recupero

85' - Punizione per l'Inter con Brozovic dal limite dell'area: palla deviata in corner

79' - Altri due cambi per l'Inter: Gosens e Correa entrano al posto di Dimarco e Lautaro. Allegri conferma lo scampolo di match per Pogba, fuori Miretti.

72' - Inter ad un passo dal raddoppio: punizione di Dimarco con la sfera che arriva a Mkhitaryan che calcia di prima intenzione trovando però una risposta prodigiosa di Perin

68' - Due cambi per l'Inter: fuori Dzeko e Barella, dentro Lukaku e Brozovic (entrambi diffidati). Nella Juventus, fuori Bonucci tra i fischi e in campo Danilo.

61' - Secondo cambio per la Juventus: dentro Paredes, fuori Locatelli.

59' - Arriva il primo giallo del match per Locatelli, che colpisce al volto Barella.

52' - Giocata clamorosa di Dzeko che trova il gol del 2-0 dopo aver saltato Bremer, ma l'azione è vanificata dal fuorigioco del bosniaco.

46' - Inizia il secondo tempo: nella Juve Milik al posto di Kostic

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: all'intervallo Inter in vantaggio 1-0 sulla Juventus grazi al gol al 15' di Dimarco.

34' - Onana è pronto sulla conclusione di Kostic dalla distanza, bel riflesso del camerunese a mandare in corner.

32' - Lautaro! Controllo e tiro volante del Toro su cross di Dimarco, palla che si impenna finendo alta.

26' - Squillo Juve: cross di Alex Sandro sul quale arriva De Sciglio bravo a prendere il tempo a Dimarco e a impattare bene di testa, senza inquadrare la porta.

21' - Lautaro approfitta di un mezzo secondo di indecisione di Locatelli e prova la conclusione, palla che sibila vicino al palo di destra.

15' - GOL DELL'INTER. Nerazzurri in vantaggio con Dimarco che sfrutta con un'imbucata centrale un pallone di Barella! 1-0 a San Siro.

9' - Rabiot interviene duramente su Darmian, si prosegue per il vantaggio. Altre urla di Inzaghi.

7' - Bruttissimo fallo di Bremer su Barella, Doveri richiama il brasiliano con Lautaro che reclama il giallo. Protesta anche Inzaghi con il quarto uomo.

3' - Cross di Barella sul quale né Lautaro né Dzeko riescono ad arrivare, Bremer riesce a far rimpallare il pallone sul bosniaco.

1' - Calcio d'inizio per i bianconeri: partiti!

Eccezionalmente questa sera, sulle pagine di Firenzeviola.it, seguiremo con un live la sfida di Coppa Italia tra Inter e Juventus, valevole per la semifinale di ritorno del trofeo nazionale dopo l'1-1 di Torino del 4 aprile. La Fiorentina, che domani scenderà in campo a sua volta contro la Cremonese per la semifinale di ritorno, è ovviamente spettatrice interessata e dunque seguirà con interesse - al pari dei nostri lettori - il match del Meazza. Ecco, dunque, la diretta testuale del match per capire chi tra nerazzurri e bianconeri strapperanno il pass per la finale di Roma del 24 maggio e avranno la possibilità di sfidare Biraghi e compagni, qualora i viola domani dovessero superare il turno:

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Dzeko, 10 Martinez.

In panchina: 21 Cordaz, 40 Botis, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 11 Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 33 D'Ambrosio, 45 Carboni, 46 Zanotti, 77 Brozovic, 90 Lukaku.

Allenatore: Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-1-1): 36 Perin; 3 Bremer, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro; 2 De Sciglio, 25 Rabiot, 5 Locatelli, 20 Miretti, 17 Kostic; 22 Di Maria; 7 Chiesa.

In panchina: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio, 6 Danilo, 10 Pogba, 14 Milik, 15 Gatti, 24 Rugani, 30 Soule, 32 Paredes, 43 Iling-Junior, 44 Fagioli.

Allenatore: Allegri

Arbitro: Doveri.

Assistenti: Meli - Alassio.

Quarto ufficiale: Mariani.

Var: Di Paolo.

A.Var: Di Martino.