C. ITALIA, Il Milan passeggia sul Cagliari e va avanti

Tutto troppo facile per il Milan a San Siro contro il Cagliari, per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/24. Nel primo tempo è Luka Jovic a prendersi la scena con una doppietta, nella seconda frazione gli uomini di Pioli gestiscono e dilagano con Traoré, prima che Obert realizzi in maniera fortunosa il momentaneo 3-1 e che Leao chiuda la sfida sul 4-1 con un bel gol. Ai quarti di finale i rossonerri giocheranno con la vincente di Atalanta-Sassuolo prima di puntare alla semifinale contro chi avrà la meglio tra Fiorentina e Bologna.