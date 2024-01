C.ITALIA, Alla Lazio il derby di Roma: la decide Zaccagni

FirenzeViola.it

Dopo la Fiorentina, ecco la seconda semifinalista di Coppa Italia: è la Lazio a spuntarla nel derby della Capitale. 1-0 griffato Mattia Zaccagni su rigore realizzato al 52' dopo un fallo di Dean Huijsen su Matias Vecino e conseguente revisione Var di Orsato. Questo uno dei pochi squilli di un match incartato ed estremamente nervoso, con le due squadre che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Pedro da una parte e Azmoun dall'altra, entrambi cacciati da Orsato al termine di due delle tante risse che si sono accese nei minuti finali.

Alla fine a spuntarla è la squadra di Sarri, che aspetta la vincente di Juventus-Frosinone per sapere la sfidante in semifinale. Dall'altra parte del tabellone invece, la Fiorentina guarderà con interesse Milan-Atalanta, in programma alle 21.