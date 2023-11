C. FIESOLE, Raccolta di materiali per gli alluvionati

"Se i ragazzi sono uniti non saranno mai sconfitti". Così scrive la Curva Fiesole che ha organizzato per la giornata di oggi una raccolta di materiali di prima necessità per tutte le zone alluvionate. Dalle ore 16.30 alle 19 in ATF, in via San Gervasio 5 a Firenze, tutto il giorno al "Bar La Lanterna" in via Filippo Turati 4 a Lastra a Signa e dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 al "Nuovauto" in via Poggilupi 758 a Terranuova Bracciolini.

"Raccogliamo in particolare guanti, sacchi neri, pale, tiracqua, stivali, secchi e tutto il materiale che può essere utile per aiutare la nostra gente. Nei prossimi giorni, appena ci sarà permesso, organizzeremo squadre per intervenire concretamente nelle zone alluvionate".