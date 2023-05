C. FIESOLE, Invita tutta la tifoseria allo stadio lunedì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Lunedì, come annunciato dalla stessa società viola, la Fiorentina svolgerà una seduta d'allenamento a porte aperte. Un'occasione per raccogliere l'energia di Firenze dopo la vittoria di Basilea e caricare la squadra in vista della finale di Coppa Italia con l'Inter. Infatti, con un comunicato sul proprio profilo Instagram, la Curva Fiesole invita tutta la tifoseria a partecipare all'iniziativa: "Carichiamo la squadra e portiamo la coppa a Firenze!", si legge nella foto pubblicata, qua sotto proposta: