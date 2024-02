C. D'AFRICA, Mali-C.Avorio: succede di tutto ma al 45' è 0-0

FirenzeViola.it

Nel primo tempo tra Mali e Costa d'Avorio succede di tutto ma il parziale è bloccato sullo 0-0. Tre gli episodi chiave: al 9' il Mali reclama un rigore ma l'arbitro al Var non lo concede, al 17' ne ottiene uno ma dal dischetto Adam Traorè sbaglia e Fofana riesce a parare. Al 44' Kossounou, l'ivoriano che aveva già provocato il rigore rimediando anche un giallo, commette un altro brutto fallo dal limite e becca la seconda ammonizione lasciando i suoi in 10 per tutta la ripresa. Anche il viola Kouame, titolare, ha rimediato un giallo e probabilmente uscirà.