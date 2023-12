C. AFRICA, Nzola in lista pre-convocati dell'Angola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

M'Bala Nzola partirà per la prossima Coppa d'Africa? Domanda che, a sorpresa, sta riempiendo le ultime ore dei tifosi viola. Registrata nella tarda serata di ieri l'indiscrezione secondo cui l'attaccante della Fiorentina non vorrebbe partecipare al torneo in partenza a gennaio in Costa d'Avorio e la versione della federazione angolana, pronta a confermare la presenza di Nzola (qui i dettagli), ecco un altro tassello del caso mediatico nato nelle ultime ore: il ct portoghese dell'Angola Pedro Soares Gonçalves ha infatti inserito Nzola nella lista dei pre-convocati per la Coppa d'Africa.

Come si legge dal sito della CAF (Confédération Africaine de Football), il nome del centravanti è presente nella lista dei calciatori pre-allertati dalle varie nazionali, a conferma della volontà dell'Angola di puntare sul numero diciotto viola.