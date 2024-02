C. AFRICA, Kouame titolare in Costa d'Avorio-Mali

FirenzeViola.it

Alle 18:00 la Costa D'Avorio di Christian Kouame affronterà il Mali nei quarti di finale della Coppa D'Africa. Chi vince andrà a sfidare in semifinale la Nigeria. Il calciatore viola partirà titolare nel ruolo di prima punta nella formazione scelta dal C.T. Fae. Tra gli "italiani" in campo anche il salernitano Coulibaly per il Mali e il romanista Ndicka per la Costa d'Avorio. Queste le scelte dei due allenatori:

MALI (4-3-3): Diarra; Traoré, Kouyaté, Niakate, Sacko; Coulibaly, Samassékou, Haidara; K. Doumbia; Sinayoko, Traoré. A disp. Diawara, Bissouma, Diabate, Diarra, Dieng, M. Doumbia, Fofana, S. Koita, Nene, Niakate, Sissoko, Traoré. All. Chelle.

COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Fofana; Aurier, Kossounou, Ndicka, Konan; Seri, Kessie; Pépé, Fofana, Gradel; Kouamé. A disp. B. Sangare, Adingra, Amani, Bamba, Boga, Boly, Diakite, Diallo, Haller, Konate, I. Sangare, Singo. All. Fae.