BUSQUETS, Raggiunge Lionel Messi all'Inter Miami

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - L'Inter Miami ha annunciato la firma dell'ormai ex capitano del Barcellona Sergio Busquets, che in Florida ritrova Leo Messi. Busquets, che ha 34 anni, lo scorso mese di maggio aveva annunciato che avrebbe lasciato i blaugrana dopo 18 anni. Busquets e Messi hanno giocato 13 stagioni insieme al Barça dal 2008 al 2021. Come Messi, Busquets ha ricevuto offerte dall'Arabia Saudita, ma ha deciso di trasferirsi al Miami di proprietà di David Beckham. Con la maglia del Barcellona Busquets ha giocato 722 partite, terzo come presenze nella storia del club. Nei suoi 15 anni con la squadra maggiore ha segnato 18 gol. Entrato nella cantera blaugrana nel 2005, Busquets ha giocato nella squadra B del Barca prima di fare il suo debutto in prima squadra sotto la guida di Pep Guardiola in una partita di campionato del 2008 contro il Racing Santander. (ANSA).