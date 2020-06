BUNDESLIGA, Borussia-Hertha in ginocchio per Floyd

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - Due squadre in ginocchio sul campo prima dell'incontro di Bundesliga a Dortmund in segno di solidarietà con il movimento #Blacklivesmatter. Tutti i giocatori e i componenti delle panchine del Borussia - i quali nel riscaldamento hanno indossato maglie speciali contro il razzismo - e dell'Hertha Berlino hanno deciso insieme di assumere la posizione diventata simbolo della protesta per l'omicidio di George Floyd a Minneapolis da parte di un agente di polizia. Il Borussia ha poi risposto al successo pomeridiano del Bayern Monaco a Leverkusen vincendo 1-0 e rimanendo a -7 dalla capolista, con quattro partite ancora da giocare. La rete realizzata nella ripresa dall'ex juventino Emre Can probabilmente non servirà a riaprire la corsa al titolo ma almeno dovrebbe garantire alla squadra di Favre un tranquillo accesso alla Champions League, visti i sette punti di margine sul quinto posto. (ANSA).