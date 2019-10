BUFFON, Ultima in Nazionale? Solo se mi ritiro

(ANSA) - TORINO, 9 OTT - "Un'ultima partita in azzurro? Accetterei con gran piacere solo nel momento in cui decidessi di smettere di giocare, prima non avrebbe senso". Questo il punto di vista di Gianluigi Buffon sull'eventuale convocazione in Nazionale, a qualificazione raggiunta per gli Europei del 2020, per vestire l'ultima volta la maglia azzurra, con cui ha vinto il Mondiale del 2006: "Mancini ha sempre dimostrato attenzione e delicatezza nei miei confronti - ha spiegato il portiere della Juventus -. Come detto altre volte è qualcosa di non dovuto e che non cerco".