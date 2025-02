Buffon su Fagioli alla Fiorentina: "Bene per la Nazionale, per la sua storia meglio per sempre alla Juventus"

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - "Juventus? Qualche difficoltà in più del previsto c'è stata, ma non posso sapere dove mettere l'accento perché solo chi è dentro sa veramente quali sono le cose che stanno andando e quali no. Da tifoso fuori vediamo solo i risultati". Così Gianluigi Buffon, capo delegazione della nazionale italiana, risponde sul momento della squadra di Thiago Motta.

Sul trasferimento di Fagioli alla Fiorentina ha invece aggiunto: "Da tifoso e dirigente dell'Italia se Fagioli dovesse giocare con continuità è meglio per noi per noi avere un elemento in più. Per quella poi che è la sua storia sarebbe stato meglio vederlo finire la sua carriera alla Juve ma ci sono esigenze e priorità di giocatori e club". Infine sul campionato di Serie A: "Penso che la classifica che si sta delineando dica in modo corretto e premi correttamente le squadre per ciò che hanno fatto. Inter e Napoli si confermeranno così fino alla fine". (ANSA).