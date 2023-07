BUFFON, Rifiuta anche l'Arabia. Si attende l'addio

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente più Parma, niente più calcio giocato. Gianluigi Buffon, stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha preso la sua decisione e dice basta, appendendo gli scarpini al chiodo. Nei prossimi giorni l'ex portiere della Nazionale annuncerà la sua scelta e si concentrerà su altre priorità, come la famiglia.

'No' anche all'Arabia Saudita

Il quotidiano scrive che il capitano del Parma avrebbe anche declinato un'offerta molto ricca proveniente dall'Arabia Saudita: 30 milioni di euro per due anni. Niente da fare, non sono bastati. Gigi ha voglia di migliorare il suo inglese per costruirsi, in futuro, un ruolo ad alti livelli in dirigenza. Il Parma già sa tutto, anche da tempo. Si attende solo l'ufficialità.