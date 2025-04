Buffon consiglia Kean: "Fai quello che ti rende felice. A Firenze ha tutto"

Nel corso di Dazn Serie A Show, Gianluigi Buffon, attualmente capo delegazione della Nazionale Italiana ma ex leggenda della Juventus, ha parlato di Moise Kean, suo compagno per alcuni anni in bianconero, consigliando così l'attaccante della Fiorentina: "Cosa gli direi? Di fare quello che lo rende felice. Ci sono calciatori che hanno bisogno di determinate situazioni e contesti per rendere al meglio. Probabilmente Moise è uno di questi giocatori. A Firenze, con questa città e questi tifosi ha trovato una situazione ideale. E questo è un valore di cui dovrà tener conto al momento in cui dovrà decidere cosa fare".