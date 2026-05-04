Bucchioni sicuro: "Paratici disegna il futuro: pochi ostacoli per Grosso in viola"

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Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni ha parlato anche di Roma-Fiorentina. Ripartendo dalla partita, l'opinionista ha fatto una digressione anche sul futuro del club viola, in particolare con un occhio sulla panchina: "Stasera la Roma contro la Fiorentina ha la grande occasione per avvicinare la Champions, per mettere in discussione Milan e Juve nella volata finale. Senza Ranieri è tornato il sereno.

La Fiorentina è ancora senza Kean, ma la salvezza è in tasca e Paratici sta già disegnando il futuro. Di sicuro avrà visto il Sassuolo annientare il Milan e le sue convinzioni sulla bontà del lavoro di Grosso si saranno rafforzate. E’ il prescelto, si dovrà trattare con il Sassuolo, ma gli ostacoli sembrano pochi".