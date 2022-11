BRUNO FERNANDES, Con Ronaldo nessun problema

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha parlato a Sky Sports UK dal ritiro del Portogallo in Qatar, spiegando che "non c'è alcun problema" con il compagno di squadra dei 'Red devils' Cristiano Ronaldo, con il quale si era scambiato a stento un saluto nello spogliatoio. Bruno Fernandes ha sottolinea che si "è trattato solo uno di uno scherzo". "Non ho letto l'intervista, ma con Cristiano è tutto ok - spiega -. Siamo in Nazionale, con il Portogallo: la cosa principale alla quale penso è questa, dobbiamo stare concentrati tutti sul Mondiale. Cristiano ne ha giocati cinque, ci ha aiutati a essere qui e noi tutti vogliamo dare il massimo". A proposito della freddezza che traspare dal video, fra lui e CR7, aggiunge: "Ma l'avete vista con il suono? Era uno scherzo tra noi, ma senza l'audio non si capisce. La gente adesso non conosce la verità. Non ho problemi con alcuno, penso a fare il mio lavoro e basta". (ANSA).