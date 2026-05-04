Bruno Conti sui giovani: "Servono educatori, non allenatori. Che gioia Aquilani, Totti e De Rossi in prima squadra"

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Bandiera giallorossa e della Nazionale, Bruno Conti a "Vivo Azzurro" ha spiegato l'importanza di insegnare tecnica nei settori giovanili che devono avere l'obiettivo di portare i giovani in prima squadra: "Oggi vedo che si predilige il fisico rispetto alla tecnica. Dall'Under 10 all'Under 14 servono gli educatori, non gli allenatori. C'è bisogno di chi insegna i fondamentali del calcio, il gesto tecnico.

Non si deve parlare di tattica. La mia più grande soddisfazione non era vincere gli Scudetti, ma vedere ragazzi come Totti, De Rossi e Aquilani arrivare in prima squadra. Questo era il mio obiettiva Bisogna riscoprirei vivai, bisogna credere nei nostri ragazzi"