BROZOVIC, L'Al-Nassr abbassa l'offerta, l'Inter lo blocca

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - MILANO, 30 GIU - Nuovo colpo di scena nella trattativa tra l'Inter e i sauditi dell'Al-Nassr per la cessione di Marcelo Brozovic. Dopo aver raggiunto un accordo di massima sia con il centrocampista croato (per 100 milioni circa di ingaggio per tre anni, con tanto di visite mediche programmate per oggi) che con la dirigenza nerazzurra, il club arabo tuttavia ha abbassato l'offerta alla società interista, passando da 23 a circa 13 milioni di euro. L'Inter ha così bloccato l'operazione, che ora rimane in stand-by, in attesa di nuovi contatti tra le parti. (ANSA).