BRIGHTON, Ricorso alla UEFA per il 4-0 della Roma

Il Brighton, secondo quanto riferisce The Athletic, ha sollevato tre questioni alla UEFA in merito alla gara di andata di Europa League giocata in settimana contro la Roma, oggi di scena al Franchi. La più rilevante in riferimento al risultato riguarderebbe il 3-0 di Gianluca Mancini, che a molti osservatori è sembrato segnato in fuorigioco, ma il direttore di gara ha convalidato. Il Brighton avrebbe le prove dell'offside del difensore al momento del cross di El Shaarawy e avrebbe chiesto la revisione del risultato.

Il club inglese avrebbe inoltre prove fotografiche, che il portale britannico sostiene di aver visto, che dimostrano un comportamento omofobo da parte di un tifoso romanista, il quale avrebbe esibito un cartello denigratorio nei confronti dei sostenitori del Brighton nella folla presente allo Stadio Olimpico.

Infine, non sono passati inosservati i comportamenti dei sostenitori giallorossi, che hanno lanciato bottigliette, monete e accendini nei confronti degli ospiti. In un clima già caldo per gli incidenti della vigilia, la gara di ritorno si preannuncia decisamente accesa. L'organo disciplinare della UEFA si è impegnato a esaminare attentamente tutti i rapporti e le prove disponibili prima di prendere qualsiasi decisione riguardante potenziali azioni disciplinari. Nel frattempo, The Athletic fa sapere di aver chiesto senza fortuna un commento dalla Roma riguardo a questi avvenimenti.