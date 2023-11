BRIASCHI, Con la Juve sarà la gara del riscatto per i viola

FirenzeViola.it

Nel corso del TMW News è intervenuto l’ex giocatore, tra le altre, della Juventus e oggi procuratore sportivo, Massimo Briaschi soffermandosi su Fiorentina-Juventus in programma domenica sera: "Potrebbe essere la gara del riscatto però per i viola giocare con la Juve di questi ultimi tempi non è facile, soprattutto se recupera i due giocatori che possono fare la differenza, ossia Chiesa e Vlahovic. Mi pare una Juve che adesso sia più tosta e quadrata, in più non ha le coppe. Le manca qualche pedina importante ma è a due punti dalla capolista. Tutti stanno gestendo molto bene le pressioni. Tra i giocatori pericolosi c'è anche Kean che ha sempre avuto ottime qualità, ha fatto esperienza all'estero ed è maturato. Però credo che i due che possono fare la differenza siano Chiesa e Vlahovic. Credo sarà una bella partita, spettacolare.

La Juve ha trovato un equilibrio, la Fiorentina ha dato dimostrazione di bel gioco e belle individualità". Sugli attaccanti viola ha detto: "Sono convinto che Nzola al momento in cui si sblocca diventerà un giocatore importante. Beltran non l'ho ancora potuto verificare a fondo ma mi pare che abbia dato spunti interessanti". Sugli obiettivi delle due squadre ha detto che la "la Juve può essere da scudetto la Fiorentina da Europa League, sfruttnado anche l'entusiasmo e il lavoro di un ottimo tecnico". Poi ha parlato del Genoa altra sua ex squadra: "Gilardino ha dimostrato di essere un tecnico molto valido, sia l'anno scorso che anche in questa stagione. La squadra può arrivare ad una salvezza senza patemi d'animo. Gudmunsson? Può essere un uomo mercato ed era già forte anche l'anno scorso persino quando veniva un po' criticato"