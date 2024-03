BRESSAN, Vedrei bene Vanoli al posto di Italiano in viola

FirenzeViola.it

© foto di Lorenzo Marucci

L'ex calciatore Mauro Bressan, è intervenuto a TMW Radio per affrontare vari argomenti. Queste le sue parole.

Ha giocato con Vanoli. Come sta andando a Venezia?

“Paolo l’ho avuto da compagno di squadra. Mi fa piacere che abbia raggiunto questi livelli da allenatore. Studia tantissimo, lo faceva già da vice di Conte. Propone un calcio solido e godibile. Quando si parlava mesi fa del Venezia lo vedevo come una squadra che avrebbe lottato per la promozione. Vedo la Cremonese leggermente favorita, ma per il terzo posto per la A il Venezia può battere il Como. A livello atletico è una squadra impattante, che ha perso a Como con un super gol di Cutrone all’ultimo minuto, ma sta arrivando al rush finale con gran rincorsa”.

La Fiorentina probabilmente cambierà allenatore in estate. Vanoli lo vedrebbe adatto alla Fiorentina?

“Lo trovo un allenatore che può proseguire un percorso e un lavoro che Italiano ha già inaugurato. La Fiorentina deve diventare una grande squadra; non so se abbiano qualcosa in comune dal punto di vista tattico. Sento voci che vorrebbero Sarri vicino alla panchina viola”.