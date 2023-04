BRESSAN, Lech ha tifoseria calda, ma Viola più forte

FirenzeViola.it

Nella serata di TMW Radio, all’interno di “Piazza Affari”, è intervenuto l’ex calciatore Mauro Bressan.

Una tua panoramica sulla settimana delle coppe europee?

“Ieri grande Inter. Ha ragione Inzaghi sulle critiche ingenerose, perché ultimamente anche in Serie A meritava molto di più tra Fiorentina e Salernitana. Milan-Napoli di stasera è una gara piena d’incertezze. Un mese fa ti avrei detto Napoli, ma ora mi sembrano soffrire psicologicamente l’assenza di Osimhen. La Juve con lo Sporting avrà difficoltà, partiranno alla pari. Il Feyenoord è una squadra tosta che va velocissimo, brutta gatta da pelare per la Roma. La Fiorentina va in casa di una tifoseria molto calda, ma tecnicamente è più forte del Lech Poznan. Tutti confronti difficili, ma in generale sono fiducioso”.